https://news.day.az/world/1430914.html Сильное землетрясение в Тихом океане
Сильное землетрясение в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в субботу в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Очаг залегал на глубине 33 км. Вблизи от эпицентра населенных пунктов не расположено.
Данные об угрозе цунами на данный момент не поступали.
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