Самолет экстренно сел в Москве

Самолет, выполнявший рейс Нижний Новгород - Москва, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси, посадка прошла штатно. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси", - рассказал собеседник агентства.

Причины срабатывания датчика устанавливаются.