https://news.day.az/world/1431037.html Самолет экстренно сел в Москве
Самолет экстренно сел в Москве
Самолет, выполнявший рейс Нижний Новгород - Москва, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси, посадка прошла штатно. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси", - рассказал собеседник агентства.
Причины срабатывания датчика устанавливаются.
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