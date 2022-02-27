Мощный взрыв на нефтебазе в Луганской области

Взрыв на нефтебазе произошел в городе Ровеньки Луганской области. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Собеседники агентства допустили, что причиной взрыва стала ракетная атака. В результате загорелись 200 тонн дизельного топлива. По предварительным данным, есть пострадавшие.