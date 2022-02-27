https://news.day.az/world/1439591.html Мощный взрыв на нефтебазе в Луганской области - ВИДЕО
Мощный взрыв на нефтебазе в Луганской области - ВИДЕО
Взрыв на нефтебазе произошел в городе Ровеньки Луганской области. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Собеседники агентства допустили, что причиной взрыва стала ракетная атака. В результате загорелись 200 тонн дизельного топлива. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре