В Грузии пройдут совместные с НАТО учения

На территории Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Маневры Грузия - НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что в учениях примут участие представители 23 стран, которые являются членами или партнерами НАТО.