Турция надеется на позитивные сдвиги в вопросе эвакуации из Мариуполя

Турция координирует усилия по эвакуации людей из города Мариуполь как с украинской, так и российской стороной. Ожидаем и надеемся на позитивные сдвиги по этому вопросу в самое ближайшее время. Об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Она напомнил о предложении Турции обеспечить эвакуацию из Мариуполя морским транспортом раненных, мирных жителей, а также иностранных граждан, в том числе турецких.

По словам турецкого министра Анкара также пригалагает усилия для поставок гуманитарной помощи в Украину.