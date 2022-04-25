Госсекретарь и министр обороны США находятся в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин находятся в Киеве и проводят переговоры с президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгін Live.

"Американцы в Киеве... Да, прямо сейчас. Разговаривают с президентом", - ответил он.

На уточняющий вопрос Арестович сказал, что речь идет о госсекретаре и министре обороны США.