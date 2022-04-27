NASA предупредило о сближении с огромным астероидом

Огромный и "потенциально опасный" астероид, размеры которого вдвое превышают размеры небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, согласно данным NASA, должен пролететь мимо Земли в четверг, 28 апреля. Об этом сообщает издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астероид 418135 (2008 AG33) диаметром 350-780 м пересечет орбиту Земли без какого-либо риска столкновения со скоростью 37 400 км/ч - это более чем в 30 раз быстрее скорости звука. Максимальное сближение с Землей произойдет в 3,2 млн км - это примерно в 8 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной, что по космическим меркам совсем немного. NASA старается тщательно отслеживать все космические объекты, приближающиеся к Земле на расстояние 200 млн км, считая их "околоземными объектами", а любые быстродвижущиеся объекты в пределах 7,5 млн км считаются "потенциально опасными".

Приближающийся астероид впервые был обнаружен 12 января 2008 года обсерваторией Маунт-Леммон в Аризоне, и по данным Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS) последний раз сближался с Землей 1 марта 2015 года. Астероид пролетает мимо планеты раз в 7 лет, прием следующий близкий пролет, по прогнозам, произойдет 25 мая 2029 года.