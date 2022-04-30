Сколько зараженных коронавирусом выявили в Грузии?

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 148 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 2 человека погибли.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 654 945 человек, а число умерших - 16 807 человек.

Выздоровели 1 636 800 человек.