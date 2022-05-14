Россия временно вводит лицензирование экспорта свинца

Правительство РФ вводит лицензирование экспорта свинца и его лома до 15 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет установить с 15 мая по 15 ноября 2022 года включительно в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых, а также свинца необработанного, за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, посредством лицензирования", - говорится в постановлении.

Уточняется, что новое правило распространяется также на необработанный свинец и свинцовые лом и отходы, выпущенные в соответствии с таможенными процедурами до 15 мая.

Отмечается, что осуществлять выдачу лицензий будет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.