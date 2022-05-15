Швеция готова решить разногласия с Турцией по поводу НАТО

Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО, и продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом в воскресенье заявила глава МИД Швеции Анна Линде.

"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности страны.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.