https://news.day.az/world/1462034.html Швеция готова решить разногласия с Турцией по поводу НАТО
Швеция готова решить разногласия с Турцией по поводу НАТО
Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО, и продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом в воскресенье заявила глава МИД Швеции Анна Линде.
"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности страны.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.
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