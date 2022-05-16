Турция не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Анкары.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре.

"Мы не будем говорить "да" вступлению в НАТО тех, кто вводит санкции против Турции", - сказал турецкий лидер.

Глава государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.

Президент Эрдоган также прокомментировал намерение глав МИД Швеции и Финляндии посетить Турцию для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО. "Они едут нас убеждать? Пусть не обижаются, но им не стоит питать иллюзий на этот счет", - сказал президент Турции.