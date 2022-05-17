https://news.day.az/world/1462348.html Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ
Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".
Ранее постпреды уже пытались согласовать пакет санкций против России, после чего вопрос передали как раз главам МИД.
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