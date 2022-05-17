https://news.day.az/world/1462478.html Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО
Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку НАТО.
"Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", - приводит телеканал SVT во вторник слова Линде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Заявка Швеции в НАТО будет подана вместе с заявкой Финляндии, напомнила она.
Линде ожидает, что рассмотрение и ратификация документа займет до одного года.
Решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, было принято в понедельник правительством королевства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре