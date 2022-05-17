https://news.day.az/world/1462483.html Пожар на заводе в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Пожар на заводе в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
В Стамбуле вспыхнул пожар на пластиковом заводе, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Пожар начался по неизвестным причинам и перекинулся на другие близлежащие предприятия.
На место происшествия отправлено большое количество пожарных бригад, информации о пострадавших нет.
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