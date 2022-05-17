Пожар на заводе в Стамбуле

В Стамбуле вспыхнул пожар на пластиковом заводе, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Пожар начался по неизвестным причинам и перекинулся на другие близлежащие предприятия.

На место происшествия отправлено большое количество пожарных бригад, информации о пострадавших нет.