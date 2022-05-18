https://news.day.az/world/1462622.html В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности - ВИДЕО
В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности - ВИДЕО
Установленная в цеху завода в Китае камера наблюдения сняла момент спасения неосторожного рабочего, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Мужчина из-за своей невнимательности чуть не погиб в измельчительном прессе.
Коллеги мужчины вытащили его из машины и усадили на тумбу, чтобы он пришёл в себя.
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