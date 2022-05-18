В Китае работник завода чуть не погиб из-за собственной неосторожности

Установленная в цеху завода в Китае камера наблюдения сняла момент спасения неосторожного рабочего, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Мужчина из-за своей невнимательности чуть не погиб в измельчительном прессе.

Коллеги мужчины вытащили его из машины и усадили на тумбу, чтобы он пришёл в себя.