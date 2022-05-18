Вооруженное нападение в Таджикистане

- есть погибший и много пострадавших

Один офицер Госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 военнослужащих ранены в результате нападения членов преступной группировки на колонну сотрудников антитеррористического подразделения госкомитета в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по факту на территории проводятся оперативно-розыскные мероприятия.