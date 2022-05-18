https://news.day.az/world/1462904.html Вооруженное нападение в Таджикистане - есть погибший и много пострадавших
Вооруженное нападение в Таджикистане - есть погибший и много пострадавших
Один офицер Госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 военнослужащих ранены в результате нападения членов преступной группировки на колонну сотрудников антитеррористического подразделения госкомитета в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по факту на территории проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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