Вирусолог оценил риск вспышки оспы обезьян в мире

Число больных оспой обезьян в мире может увеличиться, однако эпидемия заболевания маловероятна. Об этом в пятницу, 20 мая, "Известиям" заявил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, это заболевание никогда не угрожало человечеству.

"Сейчас мы имеем не совсем стандартную ситуацию, когда он появился в разных странах по одному-два случая. Конечно, могут быть еще передачи, число больных может увеличиться, но я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает, ни мировая, ни в России", - указал специалист.

Он уточнил, что впервые вирус оспы обезьян был выделен в 1958 году. Наиболее распространена инфекция в Африке.

"Эндемично для Африки, там в районах Африки джунгли, где возможен контакт человека не только с обезьянами, но и другими животными. Вот там вспышки оспой обезьян возникали", - пояснил Альтштейн.

Как рассказал специалист, данное заболевание очень близко к вирусу натуральной оспы по своим свойствам. Инфекция может переходить от человека к человеку, однако она намного менее заразна, чем вирус натуральной оспы. При этом течение болезни характеризуется как тяжелое.