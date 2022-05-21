США планируют держать сто тысяч военных в Европе

США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на "многочисленных" американских чиновников.

Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала конфликта в Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления "восточного фланга" североатлантического альянса.

"США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО", - сообщил CNN.