Маск потребовал от Twitter объяснений за "вбросы" демократов

Борьба Илона Маска с демократами вышла на новый уровень. На этот раз миллиардер обвинил их в преднамеренной дезинформации о связях Трампа с Россией в 2016 году, что накануне опровергли в ФБР, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Досталось и Twitter, который сам же миллиардер сейчас пытается выкупить. От нынешнего руководства сети предприниматель потребовал полного отчета о том, почему те позволили публиковать эти вбросы штабу демократа Хиллари Клинтон прямо в разгар предвыборной кампании.

Ранее миллиардер заявил, что отныне он принципиально будет голосовать за республиканцев, назвав демократов партией "лжи и ненависти". Их рейтинг сейчас и без того стремительно падает, и, в первую очередь, "благодаря" президенту Байдену. Уровень его популярности обрушился до рекордно низких 39%.