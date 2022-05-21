Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Швеции

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NTV.

Эрдоган обсудил с Андерссон двусторонние отношения, а также членство Швеции в НАТО.