https://news.day.az/world/1463847.html Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Швеции
Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Швеции
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NTV.
Эрдоган обсудил с Андерссон двусторонние отношения, а также членство Швеции в НАТО.
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