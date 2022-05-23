Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.

"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.