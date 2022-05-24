https://news.day.az/world/1464119.html Угонщик совершил «зрелищное» ДТП - ВИДЕО
Угонщик совершил «зрелищное» ДТП - ВИДЕО
Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, принадлежащего жителю Хьстона (штат Техас, США), 24 сентября зафиксировал перевернувшийся Dodge Charger, который стремительно появился в кадре и врезался в легковушку автора видеоролика, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Темнокожий беглец, угнавший легковой автомобиль, прокладывая свой маршрут по шоссе 59 Southbound, не справился с управлением транспортного средства и совершил "зрелищное" ДТП.
Автор видеоролика ничего не уточнил о последствиях происшествия и дальнейшей судьбе автоугонщика.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре