Угонщик совершил «зрелищное» ДТП

Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, принадлежащего жителю Хьстона (штат Техас, США), 24 сентября зафиксировал перевернувшийся Dodge Charger, который стремительно появился в кадре и врезался в легковушку автора видеоролика, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Темнокожий беглец, угнавший легковой автомобиль, прокладывая свой маршрут по шоссе 59 Southbound, не справился с управлением транспортного средства и совершил "зрелищное" ДТП.

Автор видеоролика ничего не уточнил о последствиях происшествия и дальнейшей судьбе автоугонщика.