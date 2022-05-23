В Европе ожидают роста заболеваемости оспой обезьян

Министерство здравоохранения ФРГ сообщило о вероятном росте новых случаев заражения оспой обезьян в Европе и, в частности, в Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA, передает Day.Az.

"Из-за многочисленных контактов инфицированных в настоящее время следует ожидать новых случаев заражения в Европе, а также в Германии", - говорится в отчете Минздрава комитету по здравоохранению бундестага.

Также в документе отмечено, что в настоящее время в мире зарегистрировано более 130 подтвержденных и вероятных случаев заражения оспой обезьян. В Германии на 22 мая 2022 года зарегистрировано четыре подтвержденных случая заражения - один в Мюнхене и три в Берлине.

Минздрав ФРГ не исключает, что прививка от оспы также защищает от оспы обезьян. Ведомство сообщило, что в Германии хранилось около 100 млн доз вакцины против оспы, из которых 2 млн были переданы Всемирной организации здравоохранения.