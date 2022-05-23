https://news.day.az/world/1464227.html В Иране обрушилось 10-этажное здание - ВИДЕО
В Иране обрушилось 10-этажное здание - ВИДЕО
По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали при обрушении 10-этажного здания в иранском городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.
По распоряжению местных властей, в близлежащих жилых и коммерческих зданиях проводится эвакуация. Погибших или пострадавших может быть больше, опасаются в управлении губернатора провинции.
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