В Иране обрушилось 10-этажное здание

По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали при обрушении 10-этажного здания в иранском городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.

По распоряжению местных властей, в близлежащих жилых и коммерческих зданиях проводится эвакуация. Погибших или пострадавших может быть больше, опасаются в управлении губернатора провинции.