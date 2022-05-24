В Сочи автобус сорвался с горы и протаранил автомобили

Пассажирский автобус скатился с горы и протаранил несколько автомобилей в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла в микрорайоне КСМ Центрального района Сочи. Водитель автобуса поставил его на ручной тормоз и ушел. В какой-то момент ручник не выдержал и машина покатилась вниз по улице, врезаясь в движущиеся и припаркованные автомобили. Неуправляемый автобус остановила легковушка Volkswagen Polo, тем самым не дав автобусу продолжить движение.

В результате аварии повреждены четыре автомобиля и металлическое ограждение. В салоне пассажирского автобуса в момент ДТП никого не было.