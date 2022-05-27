В Петербурге произошла перестрелка из-за таинственной "жены" - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге произошел ночной конфликт со стрельбой. Фигурантами развернувшегося действа стали двое мужчин и девушка, которую один из участников разборки называл "женой".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все это произошло на Сиреневом бульваре. Инцидент запечатлел объектив видеокамеры.
На представленных кадрах видно, что один из мужчин несколько раз выстрелил в другого с криками: "Ты в мою жену стрелял". Сама "стрельба в жену" на видеозапись не попала, если она и была.
"Жена" успокаивала нападавшего, но он не обратил на нее никакого внимания до тех пор, пока не расправился с оппонентом. Пострадавшему удалось скрыться в подъезде.
После этого стрелявший утащил "жену" за руку, несмотря на ее нежелание куда-либо двигаться.
О состоянии пострадавшего никакой информации пока нет.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре