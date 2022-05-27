В Петербурге произошла перестрелка из-за таинственной "жены"

В Санкт-Петербурге произошел ночной конфликт со стрельбой. Фигурантами развернувшегося действа стали двое мужчин и девушка, которую один из участников разборки называл "женой".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все это произошло на Сиреневом бульваре. Инцидент запечатлел объектив видеокамеры.

На представленных кадрах видно, что один из мужчин несколько раз выстрелил в другого с криками: "Ты в мою жену стрелял". Сама "стрельба в жену" на видеозапись не попала, если она и была.

"Жена" успокаивала нападавшего, но он не обратил на нее никакого внимания до тех пор, пока не расправился с оппонентом. Пострадавшему удалось скрыться в подъезде.

После этого стрелявший утащил "жену" за руку, несмотря на ее нежелание куда-либо двигаться.

О состоянии пострадавшего никакой информации пока нет.