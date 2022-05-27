https://news.day.az/world/1465627.html Момент столкновения трех самосвалов на российской трассе сняли на видео
Момент столкновения трех самосвалов на российской трассе сняли на видео
В Сахалинской области на трассе Лиственничное - Охотское столкнулись три самосвала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как самосвал едет по обочине на большой скорости и таранит два большегруза, один из которых переворачивается, второй - вылетает в кювет.
По данным авторов канала, в результате аварии пострадал один человек - его госпитализировали с переломами ног.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре