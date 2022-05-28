Бельгия: 20 лет с эвтаназией

20 лет назад Бельгия стала, вслед за Нидерландами, второй страной в мире, где была законодательно разрешена эвтаназия. За это время данная процедура, долго считавшаяся недопустимой, стала восприниматься обществом как вполне приемлемая. В прошлом месяце в Брюсселе в акции протеста против эвтаназии приняли участие лишь 350 человек. Поясняет Марк Декроли, врач:

- Несколько выдающихся представителей католических университетов заняли по этому вопросу позицию, выразив идею о том, что закон может быть гуманистическим, даже если он, может быть, противоречит определённым церковным правилам, которые, возможно, не вполне подходят современному обществу.

Процедура предусмотрена лишь для неизлечимо больных и испытывающих постоянные и невыносимые страдания людей, выразивших такое желание по собственной воле.

- Эти снимки моей мамы сделаны за три часа до эвтаназии, - рассказывает Катрин Ромбу, фотограф. - И для меня очень важно сохранить в памяти именно такой прекрасный образ - образ энергичной женщины, идущей навстречу судьбе. А вовсе не образ жертвы. Во всяком случае, для нас созданы хорошие условия, и я искренне хотела бы, чтобы и другие страны последовали примеру Бельгии.

В настоящее время эвтаназия в той или иной форме разрешена законом во многих, но далеко не во всех странах Евросоюза. В некоторых из них разрешена пассивная эвтаназия, при которой пациенту перестают оказывать врачебную помощь, что ускоряет наступление смерти.

Сторонники эвтаназии отмечают, что её легализация способствует снижению числа самоубийств. Между тем противники эвтаназии приводят иные статистические данные, согласно которым как в Бельгии, так и в Нидерландах за последние годы число самоубийств выросло.