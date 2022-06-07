Столкновение в центре Еревана - массовые аресты, применены светошумовые гранаты
Десять человек арестованы по делу о столкновениях между полицейскими и участниками акции протеста на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.
3 июня на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна произошли стычки между силовиками и митингующими, а стражи порядка применили светошумовые гранаты против демонстрантов.
"15 человек привлечены в качестве обвиняемых. Им предъявлено обвинение по статье об организации массовых беспорядков. В качестве меры пресечения в отношении 10 из них избран арест, еще 4-м избрана мера, не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении СК Армении.
Кроме указанных 15 человек, еще один гражданин задержан. Представлено ходатайство о его аресте.
Предварительное следствие продолжается.
Отметим, что 3 июня на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна в Ереване произошли стычки между участниками оппозиционного шествия и полицейскими. Десятки пострадавших были доставлены в больницы. Их навестила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
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