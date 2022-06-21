Американцы стали реже выезжать за продуктами

В связи с высокой инфляцией и ценами на бензин американцы стали паниковать и массово обращаться за продовольственной помощью, сокращая использование своих машин в целях экономии. Об этом сообщает The Washington Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, рекордная стоимость бензина в Соединенных Штатах, а также подорожание продуктов и ряда других товаров, начали сказываться на людях с низкими доходами. В связи с чем американцы теперь массово обращаются в продовольственные банки.

Выяснилось, что часть жителей США теперь практически не покидает дом, так как не может заправить машины и поехать за покупками.

По словам координатора одного из местных продовольственных банков Джона Зауэра, за несколько месяцев количество обращений по предоставлению бесплатного питания возросло.