Доходы Ирана от туризма в 2021 году выросли на 40%

Общий вклад путешествий и туризма в ВВП Ирана в 2021 году увеличился на 40 процентов, при этом иностранные туристы потратили в Иране в этом году 2,5 миллиарда долларов. Об этом объявил Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

В отчете WTTC говорится, что туристическая индустрия Ирана выросла на 40 процентов в 2021 году, в то время как в 2020 году она сократилась на 45 процентов из-за пандемии коронавируса.

Туристическая индустрия мира заработала 4900 миллиарда долларов в 2020 году.

Доля путешествий и туризма в общей экономике Ирана в 2020 году составила 3,1 процента, но в 2021 году она достигла 4,1 процента, поскольку в стране наблюдалось сокращение вспышки коронавируса.

В 2019 году в туристическом секторе Ирана было занято 1,82 миллиона рабочих мест, но в 2020 году он сократился до 1,2 миллиона рабочих мест. Число рабочих мест, связанных с туризмом, увеличилось на 5,1% до 1,29 млн в 2021 году, поскольку страна оправилась от строгих ограничений, связанных с коронавирусом.