Германия и Австрия вернутся в «угольный век»

Германия планирует возобновить работу угольных электростанций и профинансировать обеспечения газом на зиму, что обойдется властям примерно в 15 миллиардов евро, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главная экономика Европы вынуждена возвращаться в "угольный век" на фоне сокращения поставок российского газа. Возрождение заводов, сжигающих сильно загрязняющее ископаемое топливо, является последним признаком того, что борьба Европы с климатом отходит на второй план, отмечает издание.

Немецкие газовые хранилища заполнены примерно на 57 процентов. Крупнейшая экономика Европы по-прежнему зависит от России в обеспечении 35 процентов своей потребности в газе. Австрия тоже задумалась над возрождением угольной промышленности.

Государственной компании Verbund AG было приказано подготовить законсервированную угольную электростанцию ​​Меллах к работе. Электростанция, расположенная в 200 километров к югу от Вены, была закрыта два года назад. На тот момент это сделало Австрию второй европейской страной, полностью отказавшейся от использования угля.