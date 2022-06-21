Глава Exxon Mobil о напряженности на нефтяном рынке

Напряженность на мировом рынке нефти продлится от трех до пяти лет из-за нехватки инвестиций. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил глава американской энергетической группы ExxonMobil Даррен Вудс, выступая на Катарском экономическом форуме во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Вудса, сложившаяся ситуация на рынке нефти обусловлена медленным восстановлением энергетического сектора после пандемии коронавируса, а также дисбалансом спроса и предложения. Для преодоления этой ситуации крупнейшие игроки рынка должны увеличить инвестиции в нефтяную отрасль, которые позволят обеспечить достаточное предложение.