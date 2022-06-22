https://news.day.az/world/1472886.html В Афганистане произошло сильное землетрясение
В Афганистане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в среду в Афганистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Эпицентр располагался в 42 км к юго-западу от города Хост, в котором проживают 96,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.
На данный момент сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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