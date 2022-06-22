https://news.day.az/world/1472889.html Сильное землетрясение произошло в Иране
Сильное землетрясение произошло в Иране
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в среду в Иране.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Эпицентр стихии находился в 59 км к юго-востоку от города Мохр, где проживают 35 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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