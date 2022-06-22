Сильное землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в среду в Иране.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Эпицентр стихии находился в 59 км к юго-востоку от города Мохр, где проживают 35 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.