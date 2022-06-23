Илон Маск предупредил о риске рецессии в США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и аналитики Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск считает, что спад экономики Соединенных Штатов неизбежен. "Случится ли рецессия в ближайшем будущем - скорее да, чем нет", - заявил он.

В Goldman Sachs подчеркнули, что вероятность наступления рецессии в течение 2023 года составляет 30%. По данным аналитиков, если удастся избежать спада, его вероятность в последующий год оценивается в 25%. Также отмечается, что вероятность рецессии в следующие два года совокупно составляет 48%.

Аналитики объяснили свои опасения тем, что Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции американского центрального банка, будет вынуждена жестко реагировать на высокую инфляцию и инфляционные ожидания, если цены на энергоносители продолжат расти, а потребительская активность резко снизится.

Рубини заявил, что рецессия в стране может наступить к концу текущего года. По его словам, показатели потребительской уверенности, розничных продаж, производственной деятельности и в сфере жилья резко замедляются, тогда как инфляция высока.