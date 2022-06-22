Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Или сам президент будет говорить о теме, которую имеется в виду обсуждать, или мы уже по итогам сообщим", - сказал Песков.