Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В публикации отмечается, что отставку правительства поддержали 123 депутата, против высказались 115 парламентариев. По закону, для вотума было достаточно голосов 121 парламентария.

Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Подчеркивается, что после консультаций к предложению присоединились другие оппозиционные фракции - "Возрождение", "Есть такой народ" и "Движение за права и свободы" (ДПС).

В публикации отмечается, что после вынесения вотума недоверия партия "Продолжаем перемены" во главе с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым должна получить мандат на попытку сформировать совет министров. Если у фракции это не получится, то второй мандат передадут партии ГЕРБ. В случае их неудачи этим вопросом придется заняться президенту республики Румену Радаеву.

В случае, если в рамках этих процессов правительство не сформируется, Радаев должен распустить парламент и назначить служебный кабинет министров, а также объявить о досрочных выборах.