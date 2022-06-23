Еврокомиссия ополчилась на пестициды

Европейская комиссия предложила вдвое сократить за 7 лет использование в Союзе химических пестицидов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Так можно, например, предотвратить вымирание миллиона местных видов животных, растений и насекомых. Это часть плана Брюсселя по устойчивому развитию экономики и биоразнообразию. Его представил вице-председатель Еврокомиссии, курирующий борьбу с изменениями климата:

"К 2030 году половина химических пестицидов должна быть заменена альтернативными методами, такими как чередование культур, и такими технологиями, как точное земледелие, - сказал Франс Тиммерманс. - Мы также предлагаем запретить любое использование этих веществ в зонах, где должно быть особено чисто - школах, больницах, парках и игровые площадках".

Страны-члены должны будут предоставлять регулярные отчеты о своем соблюдении нового режима в сельском хозяйстве. В течение следующих пяти лет им будут доступны средства из общих фондов для покрытия дополнительных расходов. Но многие правительства уже выступают против выполнения таких радикальных требований при нынешней трудной ситуации в аграрном секторе.

"Сейчас совершенно неподходящее время для внесения этого предложения, потому что Европа стала остро нуждаться в продуктах питания, - сказал итальянский евродепутат Герберт Дорфманн. - Продовольственная безопасность в Европе под угрозой, и вводить два набора правил сейчас просто неуместно".

План также включают обязательную для всех стран ЕС цель по ликвидации нанесённого природе ущерба. К2030 году должно быть восстановлено 20% повреждённых экосистем. Комиссар, ответственный за это предложение, сказал Euronews, что от его вполнения в выигрыше останутся все:

"Мы должны перестать жить в мифе о том, что действия на благо природы, восстановление окружающей среды - это просто затраты и никакой выгоды, - сказал Виргиниюс Синкявичюс. - Наша оценка воздействия показывает, что один вложенный на эти цели евро приносит восемь евро прибыли".

Еврокомиссия ставит задачу - обратить вспять сокращение популяции диких опылителей, таких как пчелы. По словам экспертов, это на деле увеличит урожайность и поможет естественным образом восстанавливать экосистемы.

Эти зелёные планы должны быть одобрены Европейскими парламентом и Советом, прежде чем они станут законом.