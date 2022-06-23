Суд над врачами Марадоны

В Аргентине начинается суд над врачами, лечившими Диего Марадону, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они обвиняются в преступной халатности, которая привела к непредумышленной смерти легендарного футболиста 25 ноября 2020 года. Марадона умер от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. На скамье подсудимых восемь медицинских работников, им грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.