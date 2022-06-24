Перегрызшая провода белка оставила без света 3 тыс. жителей

В США белка оставила без света 3000 жителей города, пишет издание UPI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, белка перегрызла несколько проводов на электростанции в городе Эшвилл, Северная Каролина. В результате этого без света остались местные жители, а также несколько предприятий и правительственных зданий. После того, специалистам удалось установить причину аварии, начались ремонтные работы.

Благодаря усилиям электриков подачу света удалось восстановить в течение часа, поэтому город не понес серьезных потерь. Однако владельцы магазинов пожаловались, что им пришлось позже открыть свои двери, что повлияло на выручку.

Чиновники не сообщили, была ли найдена белка, перегрызшая провода, и что с ней стало.