Генсек ООН предрек голод

Реальный риск наступления голода существует в различных регионах в текущем году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу по видеосвязи на министерской встрече "семерки" по глобальной продовольственной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом мирового голода. [Конфликт] в Украине усугубил проблемы, которые копились годами: изменение климата, пандемия коронавируса и глубокое неравное восстановление, - сказал Гутерриш. - Это стало очевидным, когда я в прошлом месяце посетил регион Сахеля. Лидеры [стран региона] предупредили, что если мы не будем действовать сейчас, то опасная ситуация может обернуться катастрофой. Страны Африканского Рога страдают от сильнейшей засухи за десятилетия".

По его словам, согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, за последние два года число людей, испытывающих проблемы с обеспечением продовольствием, увеличилось более чем вдвое и составило 276 млн. "Существует реальный риск того, что в этом году будет объявлен голод [в различных регионах]. 2023 год может оказаться еще хуже", - отметил генсек.

"Основными затратами для фермеров являются удобрения и энергия. Цены на удобрения за последний год выросли более чем наполовину, а на энергоносители - более чем на две трети, - сказал он. - Все урожаи пострадают, включая рис и кукурузу, что затрагивает миллиарды людей в Азии, Африке, в Северной и Южной Америках. Проблемы этого года с доступом к продовольствию могут в следующем году перерасти в нехватку продовольствия. Ни одна страна не застрахована от социально-экономических последствий такой катастрофы".