В Германии предупредили о существенном повышении цен на сахар

Гендиректор немецкой корпорации Südzuck, которая является крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Перксен спрогнозировал значительное повышение цен на сахар, пишет издание Mannheimer Morgen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это [рост цен] видно уже сегодня", - пояснил Перксен.

Глава организации добавил, что затраты, идущие на выращивание сахарной свеклы и на энергию, продолжают увеличиваться.

Каких-либо точных прогнозов, касающихся дальнейшей ситуации с ценами на сахар в Германии, Перксен не предоставил.