https://news.day.az/world/1473886.html В Германии предупредили о существенном повышении цен на сахар
В Германии предупредили о существенном повышении цен на сахар
Гендиректор немецкой корпорации Südzuck, которая является крупнейшим в Европе производителем сахара и других углеводов, Нильс Перксен спрогнозировал значительное повышение цен на сахар, пишет издание Mannheimer Morgen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это [рост цен] видно уже сегодня", - пояснил Перксен.
Глава организации добавил, что затраты, идущие на выращивание сахарной свеклы и на энергию, продолжают увеличиваться.
Каких-либо точных прогнозов, касающихся дальнейшей ситуации с ценами на сахар в Германии, Перксен не предоставил.
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