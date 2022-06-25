Лесные пожары в Турции полностью взяты под контроль

Лесные пожары в турецкой провинции Мугла полностью взяты под контроль.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

По его словам, лесные пожары, бушевавшие в Мармарисе на протяжении нескольких дней, нанесли ущерб территории площадью 4,5 тысячи гектаров.

О пострадавших в результате лесных пожаров не сообщается.

В их тушении были задействованы 1 169 единиц спецтехники, 63 воздушных судна и 4 587 человек личного состава.