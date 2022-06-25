Спецназ МВД задержали участников движения «Стопхам» в России

В Москве в отношении участников движения "Стопхам" возбуждено уголовное дело, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Активисты проводили очередной рейд на Ярославском шоссе. Внутри автомобиля оказались сотрудники спецназа МВД. Словесный конфликт закончился дракой и задержанием участников движения.

Следователи возбудили в отношении них уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.