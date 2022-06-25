В омском автобусе мужчина, представившийся отцом Ольги Бузовой, разговаривал по тапку

В Омске в автобусе пассажиры засняли мужчину, который разговаривал по тапку. Видео выложили в сеть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, что мужчина, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, снял с ноги тапок, приложил его к уху и представил, что он с кем-то разговаривает. Видимо, на другом конце его в чем-то обвиняли, поскольку пассажир ответил: "Я не при делах, пусть во всем разбирается моя дочь Ольга Бузова". Вызываемый абонент не совсем понял смысл его слов, поэтому пассажир уточнил, что говорит по-русски и бросил трубку-тапок.

Пассажиров автобуса произошедшее рассмешило.