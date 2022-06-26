США провели секретное совещание с военными Израиля и арабских стран

Соединенные Штаты в марте созвали секретное совещание с представителями высшего военного командования Израиля и арабских стран для координации действий на растущий ракетный потенциал Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Мероприятие не анонсировалось публично и прошло в египетском Шарм-эш-Шейхе. Отмечается, что это была первая в своем роде встреча столь высокого уровня с участием военного руководства Израиля и арабских стран. На ней присутствовали представители Саудовской Аравии, Катара, Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна. США представлял глава Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи.

Газета подчеркивает, что "многие десятилетия такое военное сотрудничество считалось невозможным", но сейчас ему способствовал ряд факторов.

"Военное командование США на Ближнем Востоке стремилось побудить арабские государства координировать свои шаги по противовоздушной обороне без участия Израиля, который рассматривался в качестве противника в большей части арабского мира", - говорится в материале.

Ситуацию изменила общая озабоченность по поводу развития ракетной программы Ирана и решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа расширить зону действия CENTCOM, включив в нее Израиль.

"Тем не менее, дискуссии между ближневосточными государствами о сотрудничестве в области противовоздушной обороны пока далеки от завершения и по-прежнему носят деликатный характер с дипломатической точки зрения", - отмечает издание.