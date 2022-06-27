Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, так как исходит из своей экономической выгоды.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям", - сообщил Калын. Он напомнил, что страна зависит от внешних энергетических источников. Представитель турецкого лидера также подчеркнул, что Анкара открыто заявила о своей позиции западным странам. "Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", - заключил он.