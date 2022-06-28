Краснодар "превратился" в Венецию

Улицы Краснодара стали напоминать венецианские каналы после мощных ливней, которые обрушились на весь Краснодарский край. Ливневая канализация не справляется с потоками воды, которые образовали реки на городских магистралях, передает Day.Az.

РЕН-ТВ публикует видео с улиц Краснодара. В огромном потоке воды лежат брошенные велосипеды - передвигаться на них невозможно.

Местные жители в беседе с корреспондентом прямо говорят - сухим после прогулки остаться невозможно. На некоторых улицах воды по колено, но есть и места, где ситуация еще хуже.

При этом ливни в городе пока не прекращаются.