Утечка газа в Иордании: сотни раненых, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли, 234 пострадали в результате утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба.

Об этом в понедельник сообщил телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В порту Акаба произошел несчастный случай, когда резервуар, наполненный токсичным газообразным веществом, упал во время транспортировки. Это привело к утечке газа", - заявил представитель Управления общественной безопасности Амер ас-Сартави.