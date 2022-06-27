https://news.day.az/world/1474351.html Утечка газа в Иордании: сотни раненых, есть погибшие - ВИДЕО
Утечка газа в Иордании: сотни раненых, есть погибшие - ВИДЕО
По меньшей мере пять человек погибли, 234 пострадали в результате утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба.
Об этом в понедельник сообщил телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В порту Акаба произошел несчастный случай, когда резервуар, наполненный токсичным газообразным веществом, упал во время транспортировки. Это привело к утечке газа", - заявил представитель Управления общественной безопасности Амер ас-Сартави.
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